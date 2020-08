Cosa è il roaming marittimo che è costato una multa a Vodafone, Telecom e Wind Tre (Di martedì 4 agosto 2020) (foto: Sina Ettmer/EyeEm/Getty Images)Il roaming marittimo dei gestori telefonici finisce nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) che sanziona Vodafone, Telecom-Tim e Wind Tre per pratiche commerciali scorrette relativamente alle informazioni sui costi di utilizzo della linea in mare. Alle tre principali compagnie telefoniche italiane sono state comminate multe rispettivamente per 2 milioni di euro a Vodafone, 1,8 milioni a Telecom-Tim e 1,5 milioni a Wind Tre. Cos’è il roaming marittimo? Ma vediamo di Cosa si tratta. Esattamente come accade con i servizi di roaming che si attivano quando si vuole continuare a utilizzare il ... Leggi su wired

ciugo : @BLACKMAGE90 Per me ci sta una volta o due solo per cose velocissime (incontri!? follia) ma se è una cosa continua… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa roaming Cosa è il roaming marittimo che è costato una multa a Vodafone, Telecom e Wind Tre Wired.it Cosa farà (e con chi) Huawei in Russia sulla rete 5G

Secondo un approfondimento realizzato da Inside Over, il gestore di telefonia mobile russo Mts si è visto assegnare dal Servizio Federale per la Supervisione nella Sfera della Connessione e Comunicazi ...

Vodafone: costo basso e con la nuova promo arrivano tanti regali

Ecco con cosa si propone. Offerta Vodafone ... Per quanto riguarda i Giga UE il limite per il roaming europeo viene incrementato a sorpresa a ben 10 Giga, ottimi se state preventivando uno scambio ...

Secondo un approfondimento realizzato da Inside Over, il gestore di telefonia mobile russo Mts si è visto assegnare dal Servizio Federale per la Supervisione nella Sfera della Connessione e Comunicazi ...Ecco con cosa si propone. Offerta Vodafone ... Per quanto riguarda i Giga UE il limite per il roaming europeo viene incrementato a sorpresa a ben 10 Giga, ottimi se state preventivando uno scambio ...