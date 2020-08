Cavarzerani: Iacop (Pd), anche richiedenti asilo rispettino regole (Di martedì 4 agosto 2020) “Eviti di scandalizzarsi chi ha contribuito al problema” “Le regole indispensabili alla salvaguardia della salute vanno rispettate da tutti, inclusi i richiedenti asilo attualmente nelle strutture di accoglienza della Regione. E’ un dato di fatto basilare e imprescindibile, che non toglie un grammo di responsabilità a Fontanini e a Fedriga, fautori di una gestione votata al fallimento e che oggi esplode com’era inevitabile. Per cui chi ha contribuito al problema, eviti di scandalizzarsi”. Lo afferma il consigliere regionale Franco Iacop (Pd), commentando la protesta inscenata dai richiedenti asilo ospitati nell’ex caserma Cavarzerani di Udine contro l’obbligo di restare in quarantena per due settimane. Per il ... Leggi su udine20

