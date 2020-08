Cassia, grosso incendio devasta attività e abitazione: evacuata una famiglia (Di martedì 4 agosto 2020) In data odierna il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma è stato impegnato per diversi incendi sul territorio della Capitale. In particolare in via Cassia, in località Le Rughe (RM), intorno alle 12.00 si è sviluppato un incendio di grosse dimensioni che ha distrutto un vivaio, al civico 2430. I proprietari sono stati evacuati dalla loro abitazione, collocata all’interno dello stesso stabile in cui è presente l’attività commerciale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La famiglia evacuata è stata affidata alle cure del personale di Roma Capitale per trovare una collocazione provvisoria. Presenti sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di terra, Dos 4 ed alcuni moduli della Protezione Civile. Cassia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Cassia, grosso incendio devasta attività e abitazione: evacuata una famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Cassia grosso Cassia, grosso incendio devasta attività e abitazione: evacuata una famiglia Il Corriere della Città Tornano le ‘Notti dell’Archeologia’ con un viaggio nel tempo alla scoperta di Saturnia

Saturnia (Grosseto), 30 luglio 2020 – Andare alla scoperta, in una sera d’estate, di uno dei borghi millenari della Maremma, Saturnia famosa per le sue terme ma anche per essere stata una delle città ...

Nuovo avvertimento a Siracusa, bomba artigianale contro un circolo ricreativo

Nuovo avvertimento questa notte a Siracusa con l’esplosione di una bomba artigianale ai danni di un circolo ricreativo in via Luigi Cassia, nel rione della Mazzarrona. I danni sono limitati alla sara ...

Saturnia (Grosseto), 30 luglio 2020 – Andare alla scoperta, in una sera d’estate, di uno dei borghi millenari della Maremma, Saturnia famosa per le sue terme ma anche per essere stata una delle città ...Nuovo avvertimento questa notte a Siracusa con l’esplosione di una bomba artigianale ai danni di un circolo ricreativo in via Luigi Cassia, nel rione della Mazzarrona. I danni sono limitati alla sara ...