Carraro: “Bergamo e Pairetto avevano rapporto con Moggi, dissi di non favorire la Juve” (Di martedì 4 agosto 2020) Franco Carraro, presidente della FIGC nel 2006 quando scoppiò Calciopoli, torna sull’argomento in un’intervista concessa al Fatto Quotidiano. Nel giugno 2004 ero convinto che Bergamo e Pairetto devono essere avvicendati perché la carica di designatore non deve superare i cinque anni. Senza dire nulla a nessuno chiamo Collina, gli propongo di smettere di arbitrare per fare il designatore a partire da quella stagione, ma mi disse di no rendendosi disponibile soltanto per la stagione successiva. Decido di aspettare e sbaglio. Bergamo e Pairetto vengono a sapere della mia iniziativa e tutto precipita. Consolidano il rapporto con Moggi, andando al di là del consentito, con tutto quello che ne consegue. Avrei dovuto seguire la mia intuizione e cambiare comunque il ... Leggi su ilnapolista

