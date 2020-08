Carceri, Sappe: detenuto distrugge arredi cella e tenta suicidio (Di martedì 4 agosto 2020) . Un uomo algerino di 37 anni è ora ricoverato in ospedale Un 37enne algerino, detenuto nel carcere di Lucca ha distrutto gli arredi della sua cella per poi tentare il suicidio. Gli agenti, intervenuti, gli hanno salvato la vita. È quanto ha fatto sapere il Sappe, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

