Beirut, violenta esplosione | video (Di martedì 4 agosto 2020) Sono ancora scarse le notizie sull'esplosione avvenuta a Beirut e ripresa in queste drammatiche immagini.L'edificio esploso è un deposito di fuochi d'artificio. Nel video infatti si vedono e sentono prima della deflagrazione generale altri scoppi poi quello che distrugge tutto.Le prime notizie parlano di decine di feritiQuesto quello che resta della zona dell'esplosione Explosion in Beirut, Lebanon Tuesday August,4 2020 www.youtube.com Leggi su panorama

HuffPostItalia : Violenta esplosione nel porto di Beirut, ci sono feriti - asaro_berto : RT @RicCavalier: Impressionanti video da #Beirut dove c'è stata una violenta esplosione. Motivi ancora da chiarire. #BeirutExplosion #Leban… - zazoomblog : Violenta esplosione a Beirut: la città è invasa dal fumo – Immagini - #Violenta #esplosione #Beirut: #città - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Violenta esplosione nel porto di Beirut, ci sono feriti - ChiaraLiati : RT @RicCavalier: Impressionanti video da #Beirut dove c'è stata una violenta esplosione. Motivi ancora da chiarire. #BeirutExplosion #Leban… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut violenta

È successo a Beirut, capitale del Libano, e non sono ancora chiare le cause. L'esplosione mostrata nel video segue una prima, si capisce dal fumo che si alza prima che si scateni la seconda, ...Una violenta esplosione ha scosso un'ora fa la capitale libanese Beirut. Vi sarebbero diverso feriti e i danni sarebbero estesi. La violenza dell'esplosione è stata avvertita in numerosi quartieri ...