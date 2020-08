Barcellona-Napoli, Manolas in vantaggio su Maksimovic, Lobotka e Demme spalla a spalla (Di martedì 4 agosto 2020) Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che Rino Gattuso sceglierà di mettere in campo contro il Barcellona, al Camp Nou, sabato. Due sostanzialmente i dubbi, uno relativo alla difesa ed uno alla mediana. “In merito alla difesa, dove è molto vivo il testa a testa tra Manolas e Maksimovic, e poi al centrocampo, dove le quotazioni di Lobotka sono improvvisamente cresciute nelle ultime settimane fino a registrare un’alternanza quasi sistematica con Demme”. Per quanto riguarda il posto da centrale accanto a Koulibaly, continua il quotidiano sportivo, “allo stato Manolas sembra in vantaggio su Maksimovic” mentre a centrocampo è assoluta parità tra Demme e ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : #Napoli, ottimismo per Insigne: le ultime sull'infortunio in vista della sfida contro il Barcellona - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Barcellona; già fatta la formazione anti-Napoli Quique Setien non ha dubbi, in attacco Messi-Suarez-Griezmann - napolista : Barcellona-Napoli, Manolas in vantaggio su Maksimovic, Lobotka e Demme spalla a spalla Sul CorSport. A parte l’enig… - ansacalciosport : Champions: Barcellona; già fatta la formazione anti-Napoli. Quique Setien non ha dubbi, in attacco Messi-Suarez-Gri… - cn1926it : #Insigne, corsa contro il tempo: a rischio la presenza del capitano contro il #Barcellona -