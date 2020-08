Autostrade, Atlantia: “Difficoltà nelle trattative con Cdp”. E propone di vendere la sua quota con una gara internazionale (Di martedì 4 agosto 2020) Ci sono “concrete difficoltà nel proseguimento positivo delle trattative” con Cassa depositi e prestiti. “Non solo per concordare la definizione di meccanismi volti alla determinazione di un valore di mercato di Autostrade per l’Italia, ma anche per effetto di richieste avanzate da parte di Cdp su ulteriori impegni al di fuori di quanto rappresentato nella lettera del 14 luglio 2020″. Il consiglio di amministrazione di Atlantia, dopo giorni di melina nelle discussioni con il governo per arrivare all’uscita dei Benetton dall’azionariato di Autostrade per l’Italia, ufficializza che la partita non è affatto vicina alla chiusura come affermato dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. Tanto che il cda, “restando ferma la ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Benetton e soci vogliono uscire con la plusvalenza costringendo lo Stato a un’operazione poco conveniente. Sarà il… - eco1472 : RT @DavelloStefano: Per il CdA di #Atlantia la trattativa con #Cdp per il passaggio di #Autostrade sotto il controllo dell’ente si è fatta… - summo_t : RT @DavelloStefano: Per il CdA di #Atlantia la trattativa con #Cdp per il passaggio di #Autostrade sotto il controllo dell’ente si è fatta… - galax64716705 : RT @MediasetTgcom24: Autostrade, verso lo stop a trattativa con Cdp: 'Concrete difficoltà' #atlantia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Autostrade, verso lo stop a trattativa con Cdp: 'Concrete difficoltà' #atlantia -