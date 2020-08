Sondaggio: colpo di scena! Un partito torna a salire, ecco qual è. I dati (Di lunedì 3 agosto 2020) Primo effetto Open Arms sulla Lega. Il processo a Matteo Salvini ha fatto risalire, anche se non di molto, il Carroccio nel Sondaggio settimanale di Swg per il tg de La7. Il Carroccio sale dello 0,2% dal 26,3 al 26,5. In calo il Pd dal 19,8% al 19,6. Cresce anche il M5S al 16,4% dal 16. Bene Fratelli d'Italia al 14,2% dal 13,9. Forza Italia arretra al 6% dal ... Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio colpo Sondaggio: colpo di scena! Un partito torna a salire, ecco qual è. I dati Affaritaliani.it Il Mattino - Il Benevento tenta il colpo clamoroso: sondaggi per Callejon

Un clamoroso tentativo del Benevento per Josè Callejon. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, il diesse dei sanniti Pasquale Foggia starebbe sondando il terreno per capire se esist ...

Elezioni Toscana sondaggio: clamoroso, il Pd rischia davvero il ko. I dati

Allarme nel Centrosinistra in Toscana. Un sondaggio commissionato da Italia Viva all'istituto Emg in vista delle elezioni regionali del 20-21 settembre dà la coalizione tra Partito Democratico e renzi ...

