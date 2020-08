Sant’Angelo dei Lombardi, auto in fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nella serata di oggi 3 agosto, è intervenuta a Sant’Angelo Dei Lombardi, sulla SS 400, per un incendio di un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messa in sicurezza l’area. Il ragazzo alla guida non ha subito conseguenze tranne un comprensibile spavento. L'articolo Sant’Angelo dei Lombardi, auto in fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

