Nave quarantena arriva a Lampedusa. A Porto Empedocle esplode la rivolta (Di lunedì 3 agosto 2020) In circa 200, quasi tutti tunisini, sono approdati a Lampedusa su otto barchini tra domenica notte e l’alba di ieri, inclusi i 65 segnalati da Alarm phone. Metà delle imbarcazioni hanno raggiunto la costa in modo autonomo, gli altri sono stati agganciati dalle motovedette. I migranti sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove gli ospiti sono risaliti a 910, a fronte dei 95 posti previsti. In 3 hanno provato la fuga ma sono stati ripresi. Il sindaco Totò Martello … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

