Nata prima tartaruga del 2020 in Cilento (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA – È nata la prima tartarughina Caretta caretta del 2020 in Cilento. La mamma aveva deposto le uova il 12 giugno scorso nella spiaggia di Ascea, in provincia di Salerno.La piccola, nata in buone condizioni di salute, e’ stata rilasciata durante la notte per evitare assembramenti. Lo fa sapere con una nota l’Enpa-Ente Nazionale Protezione Animali. Leggi su dire

Nata prima tartaruga del 2020 in Cilento - DIRE.it

Ascea, è nata Irene: la prima tartaruga dopo 25 nidificazioni in Cilento

Irene muove i suoi primi passi verso il mare. È nata ieri sera la prima Tartaruga Campana del 2020. Inizia così, dal Brigantino, in località Scogliera ad Ascea, quello che si prospetta un lungo period ...

