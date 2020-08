NASCAR 2020 New Hampshire: Keselowski-Hamlin, duello di stelle (Di lunedì 3 agosto 2020) Brad Keselowski fa tris nella stagione NASCAR 2020, impegnata domenica sera sul miglio del New Hampshire. Ma il portacolori del Team Penske se l’è dovuta sudare, contro un Denny Hamlin in palla come non mai quest’anno. I due fenomeni si sono scambiati la posizione ben 18 volte, fino a quando Brad non ha preso il sopravvento. Il pilota Ford taglia il traguardo con tre secondi di vantaggio sul rivale, al termine di un lungo stint giocato…al consumo. Con il successo di Loudon Keselowski sale a quota 33 nella classifica di tutti i tempi, eguagliando un nome altisonante del passato come Edward Glenn “Fireball” Roberts. Martin Truex Jr conclude in terza posizione, precedendo Joey Logano e Kevin Harvick. Matt DiBenedetto, Aric Almirola, Cole ... Leggi su sport.periodicodaily

MP4DavideFox : RT @StockCarLiveITA: Earl Bamber in Nascar! Debutterà al Daytona Road Corse in Xfinity col RCR. Anche questo è 2020. #NascarIT - StockCarLiveITA : Earl Bamber in Nascar! Debutterà al Daytona Road Corse in Xfinity col RCR. Anche questo è 2020. #NascarIT - SMARTCDKEYS_IT : NASCAR HEAT 5 - 26.18 € Con squadre ufficiali, piloti e auto di tre serie nazionali NASCAR, nonché Xtreme Dirt Tou… -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR 2020 NASCAR 2020 Kansas: Hamlin fa cinquina Periodico Daily - Notizie IndyCar – Mid-Ohio, dal doubleheader al rinvio

L’IndyCar Series sembrava aver trovato le giuste soluzioni ai problemi derivanti dal COVID: paddock chiusi salvo che nel Midwest, dove la pandemia fortunatamente non ha finora attecchito più di tanto.

IMSA: Road Atlanta e Charlotte al posto di Watkins Glen e Lime Rock

La situazione legata alla pandemia di Coronavirus continua ad essere monitorata e a creare cambiamenti nel calendario, ultimi dei quali hanno trovato comunque una soluzione alternativa. L'IMSA Weather ...

L’IndyCar Series sembrava aver trovato le giuste soluzioni ai problemi derivanti dal COVID: paddock chiusi salvo che nel Midwest, dove la pandemia fortunatamente non ha finora attecchito più di tanto.La situazione legata alla pandemia di Coronavirus continua ad essere monitorata e a creare cambiamenti nel calendario, ultimi dei quali hanno trovato comunque una soluzione alternativa. L'IMSA Weather ...