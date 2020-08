Matteo Berrettini: “Non so ancora se giocherò gli Us Open, temo la quarantena” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Us Open? È dura. Una decisione che va oltre il tennis. Mi va di giocare, ma temo la quarantena. Non sappiamo nemmeno al 100 per 100 se si potrà giocare in Europa in autunno. La verità è che sono ancora indeciso”. Matteo Berrettini si mostra ancora indeciso in merito alla sua partecipazione o meno agli US Open in America. Lui che era in Florida durante il locdown, ma è poi riuscito a tornare in Europa per tempo come racconta a La Stampa: “L’ho scampata: sono tornato in Europa in tempo”. L’azzurro non ha giocato nemmeno all’Adria Cup, diventato successivamente un incredibile focolaio di coronavirus: “Mi era stata proposta, poi ho deciso per l’Uts. Purtroppo si è visto che ... Leggi su sportface

“Us Open? È dura. Una decisione che va oltre il tennis. Mi va di giocare, ma temo la quarantena. Non sappiamo nemmeno al 100 per 100 se si potrà giocare in Europa in autunno. La verità è che sono anco ...

Il tennis, fra mille dubbi, prova a ripartire. Anche Matteo Berrettini, numero 8 del mondo, è alle prese con scelte difficili. Matteo, a New York nel 2019 è stato semifinalista: quest’anno ci sarà? «È ...

