Johnson teme un nuovo lockdown e pensa di rinchiudere gli over 50 (Di lunedì 3 agosto 2020) Davide Zamberlan Scudo protettivo anagrafico e isolamento di Londra tra le ipotesi per evitare un'altra chiusura generale Tutto è sul tavolo per prevenire l'esplosione di una seconda ondata incontrollata del virus e un secondo lockdown totale. Il governo Johnson assiste con crescente preoccupazione alla risalita dei contagi in molte parti d'Europa, anche in zone, come la Germania, da sempre portate a esempio di buona gestione della pandemia. Sulla stampa del fine settimana trapela che il governo sta valutando l'opportunità di estendere lo scudo protettivo per le persone più vulnerabili, chiedendo alle persone più esposte di rimanere in casa isolandosi socialmente. L'attuale versione dello scudo è terminata sabato (tranne in Galles dove rimane in vigore fino a metà ... Leggi su ilgiornale

Intanto il premier dello stato australiano di Victoria, Daniel Andrews, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha imposto nuove misure restrittive per arginare l’aumento dei contagi di Covid 19. Lo sta ...

In Grecia obbligo di mascherine nei luoghi pubblici al chiuso. In America Latina superati i 200mila morti, il Messico sale al terzo posto per decessi Non allenta la sua morsa nel mondo il coronavirus, ...

