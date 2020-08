Incidente nel salernitano, un morto e tre feriti nello scontro tra un’auto e un furgone (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSala Consilina (Sa) – Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in maniera grave in un Incidente stradale avvenuto questa mattina, prima delle sette in località Trinità di Sala Consilina. All’altezza della curva, per cause ancora non note un furgone guidato da un uomo di Sassano si è scontrato con una vettura a bordo della quale viaggiavano un ragazzo e due ragazze di Buonabitacolo. A perdere la vita il ragazzo alla guida dell’auto. Ferito anche il conducente del furgone, un uomo di Sassano. Sul posto è stato necessario richiedere anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i feriti e la persona che ha perso la vita. Presenti anche i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi necessari a ricostruire la ... Leggi su anteprima24

Drammatico sinistro stradale all'alba di oggi, lunedì 3 agosto 2020. Nell'impatto tra un'auto e un furgone ha perso la vita un uomo di Buonabitacolo

