Iachini sul futuro di Chiesa: «La società parlerà con lui» – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Beppe Iachini ha parlato del futuro di Federico Chiesa, obiettivo di mercato di Juve e Inter. Queste le parole dell’allenatore La Fiorentina conclude con una vittoria il campionato. Tra i migliori in campo Federico Chiesa, autore di un buon finale di stagione. Proprio del talento viola ha parlato Beppe Iachini, tecnico del club gigliato, in conferenza stampa. Le sue parole sul giocatore. «Sono domande che vanno fatte al presidente e ai dirigenti, che parleranno con il ragazzo e poi mi informeranno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

news24_napoli : Calciomercato Milan – Le parole di Iachini sul futuro di Chiesa | VIDEO - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO - Le parole di #Iachini sul futuro di #Chiesa - #Milan #Fiorentina #mercato #SerieA - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Fiorentina, #Commisso: '#Chiesa può andare via ma al prezzo giusto'. Il presidente viola sul suo gioiello, nel mirino… - Sport_Mediaset : #Fiorentina, #Commisso: '#Chiesa può andare via ma al prezzo giusto'. Il presidente viola sul suo gioiello, nel mir… - FRMaggi77 : Da oggi all’inizio del prossimo campionato vorrei meno parole, meno effetti speciali e più lavoro sul progetto spor… -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini sul

Beppe Iachini ha parlato del futuro di Federico Chiesa, obiettivo di mercato di Juve e Inter. Queste le parole dell’allenatore La Fiorentina conclude con una vittoria il campionato. Tra i migliori in ...Prima domenica senza contratto a termine per Iachini, il fatto che sia anche l’ultima del campionato (e si vada a scampagnare a casa dell’ultima in classifica) la fa assomigliare a un giorno di festa.