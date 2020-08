F1, Wolff: “Non è vero che il Mondiale vale meno solamente perché è più corto” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Non credo che nessun campionato abbia meno valore di un altro“. Toto Wolff non asseconda chi, tra gli appassionati del Circus, attribuisce meno valore al Mondiale 2020 caratterizzato da meno gare e meno trasferte extra-europee rispetto ai classici campionati di Formula 1. “Si può sostenere che un campionato più corto significa meno errori e meno gare in cui non riesci a arrivare al traguardo – ha spiegato il team principal della Mercedes ai microfoni della BBC -. Per noi e sicuramente per gli addetti ai lavori sportivi, è prezioso come qualsiasi altro campionato“. Leggi su sportface

