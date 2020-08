È nata la nipotina di Nadia Toffa: ha lo stesso sorriso della zia (Di lunedì 3 agosto 2020) Nadia Toffa è morta appena un anno fa ma la vita della sua famiglia va avanti: la mamma ha rivelato che la sua nipotina assomiglia moltissimo a Nadia. Erano legatissime e questo legame è rimasto intatto anche nell’ultimo anno, nonostante la morte di Nadia. Margherita Rebuffoni, madre della giornalista scomparsa, continua a portare il ricordo di Nadia … L'articolo È nata la nipotina di Nadia Toffa: ha lo stesso sorriso della zia è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Radio105 : 'Lei ci ha insegnato a non demordere mai. Ad affrontare le difficoltà senza paura, niente avviene per caso'??… - BergamoOlimpia : ??Fiocco rosa in casa Agnelli Tipiesse! È nata Viola la nipotina del nostro mister! Felicitazioni a coach Graziosi… - musco_pina : @AngelsOfLove12 È nata la mia nipotina. Ha 1 mese ed è bellissima. - Giorgybus : @AngelsOfLove12 È nata la mia nipotina! ?? - noah_noway : E’ nata Sofia alle 3,02 Pesa 3,570kg LA MIA NIPOTINA AMORE DI ZIA -