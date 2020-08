Daydreamer, il bacio in giardino tra Can e Sanem è costato caro all’attore turco: cosa è successo? (Di lunedì 3 agosto 2020) Daydreamer: venerdì scorso, 31 luglio, abbiamo visto la bellissima scena in cui Sanem finalmente ha dichiarato il suo amore a Can, facendosi trovare dal ragazzo di sera nel suo giardino. I due si sono scambiati un bel bacio, ma in quel momento sono entrati in azione gli irrigatori e li hanno bagnati tutti! Ebbene, è giunta purtroppo notizia che ciò ha nuociuto al fisico statuario di Can Yaman, che è finito in ospedale per una broncopolmonite! Lui stesso ha postato una foto su Instagram, ironizzando: “Scrivi scene con delle fontane e poi ti ritrovi in ospedale”. Fortunatamente il ricovero di Can è durato solo pochi giorni e anche suo padre Guven ha rassicurato le fan del figlio, che erano molto preoccupate. L’attore è tornato rapidamente al lavoro, per ... Leggi su pianetadonne.blog

