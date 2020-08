Castlevania sta per sbarcare su mobile con Moonlight Rhapsody (Di lunedì 3 agosto 2020) Meno di un mese dopo aver annunciato la cancellazione di Castlevania: Grimoire of Souls, Konami ha rivelato un nuovissimo gioco per dispositivi mobile della serie Castlevania attualmente in sviluppo presso Shengqu Games.Moonlight Rhapsody (quello che probabilmente diventerà Castlevania: Moonlight Rhapsody), è un titolo d'azione a scorrimento laterale. Un breve trailer è stato condiviso dall'analista Daniel Ahmad.Nel video, vediamo brevemente alcuni combattimenti e concept art e, sì, sembra un vero Castlevania e sarà interessante capire quanto sarà diverso da Grimoire of Souls.Leggi altro... Leggi su eurogamer

