Calciomercato Inter – Cosa accadrà con Conte? Due calciatori ormai vicinissimi, mentre due in partenza (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Calciomercato Inter in questi giorni inevitabilmente gira intorno al futuro del tecnico Antonio Conte, che ha attaccato duramente la società e si aspetta il faccia a faccia con il patron per decidere il suo futuro. Intanto due calciatori sono prossimi alla firma, mentre due saranno sicuramente messi sul mercato. Il caos Conte Le dichiarazioni pesanti rilasciate da Conte verso la società nei giorni scorsi non hanno assolutamente fatto piacere alla proprietà, che in questo anno ha fatto di tutto per acContentare le richieste del tecnico, partendo da Lukaku fino ad arrivare ad Eriksen. Sono state quindi giudicate fuori luogo le esternazioni del tecnico, per questo Suning e Zhang vogliono avere un contatto diretto con ... Leggi su giornal

SkySport : Messi e l'Inter, Bartomeu: “Leo finirà la carriera a Barcellona. Lautaro? Stop contatti” - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, lavori in corso con il #Tottenham per lo scambio #Skriniar-#Ndombele - DiMarzio : #Inter, primi contatti con il Tottenham per Tanguy Ndombele - ShootersykEku : Bravo #Agnelli... No al reintegro a #Conte,il quale ha trattato la società che lo ha cresciuto come #Chelsea e… - titty_napoli : RT @calciomercatoit: ?????? Calciomercato #Inter, retroscena #Conte- #Juventus . Il tecnico avrebbe chiesto: ‘Ma #Sarri lo cacciano?’ ?? #CM… -