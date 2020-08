"Basta idiozie, continua con le gite in barca": immigrati e virus, Salvini a valanga contro la Boschi (Di lunedì 3 agosto 2020) In una recente intervista, Maria Elena Boschi si è prestata a un ragionamento controverso. Si parlava dell'emergenza immigrazione, dell'allarme sollevato da chi insiste sul rischio-contagio correlato agli sbarchi di clandestini che arrivano dall'Africa. E la capogruppo di Italia Viva affermava: "Il coronavirus tecnicamente è stato esportato dagli italiani in Africa con gli aerei e non da loro con i barconi". Insomma, la colpa sarebbe nostra. Parole con le quali la Boschi quasi sembra giustificare e tollerare gli sbarchi. Parole riprese, rilanciate e commentate in modo durissimo da Matteo Salvini, a cui Basta una frase: "Ma come si fa a pronunciare simili idiozie? Meglio se continua con le gite in barca", ... Leggi su liberoquotidiano

