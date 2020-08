Adriana Volpe, Vittorio Sgarbi sbotta in diretta a Ogni Mattina: «Chi caz*** sei tu? Nullità». Gelo in studio (Di lunedì 3 agosto 2020) Adriana Volpe, Vittorio Sgarbi sbotta in diretta a Ogni Mattina: «Chi caz*** sei tu? Nullità». Gelo in studio. Il critico d’arte è stato ospite nel programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su TV8, ma durante l’intervista l’intervento di un opinionista l’avrebbe fatto andare su tutte le furie. Come riporta Il Giornale, il diverbio è nato con il giornalista Alessio Poeta durante un dibattito sul mondo femminile. Poeta non avrebbe condiviso le posizioni di Sgarbi e avrebbe commentato: «Se penso che con le tasse che pago contribuisco al suo stipendio, cambierei Paese». A quel ... Leggi su newscronaca.myblog

MCapisani : IL FLOP DI OGNI MATTINA AGITA TV8: VALUTAZIONI IN CORSO A un mese dal debutto Ogni mattina, il contenitore mattutin… - zazoomblog : “Così no!”. Ogni mattina volano gli stracci in studio: Adriana Volpe costretta a intervenire - #“Così #no!”.… - francobus100 : Adriana Volpe, Vittorio Sgarbi sbotta in diretta a Ogni Mattina: «Chi caz*** sei tu? Nullità». Gelo in studio… - Novella_2000 : I fan di Andrea Denver (ed Adriana Volpe) stanno esultando dopo aver visto queste foto - infoitcultura : Adriana Volpe, stoccata alla Rai. E cresce il gelo con Giancarlo Magalli -