Ultime Notizie Roma del 02-08-2020 ore 12:10 (Di domenica 2 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio sul distanziamento Sui treni dopo l’annuncio di Trenitalia di Italo del ripristino del 100% della capienza sui convogli ad alta velocità il ministro della Salute speranza ha firmato una nuova ordinanza con la quale ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico compresi i mezzi di trasporto è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine se non ci sono disagi quest’oggi sull’alta velocità per i convogli soppressi da NTV dopo il Contrordine del ministro la Lombardia invece conferma la sua ordinanza si viaggia al completo senza distanziamento calano i contagi 295 in un giorno 5 le nuove vittime novità di soprattutto in Emilia ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Gussola Realizzato dell'impianto fotovoltaico da 26,4 kWp sul tetto della scuola nido-materna.

Harry Potter, ex bancaria ruba l’intera collana da una libreria e la rivende

Non è la prima volta che accade, non sarà l’ultima. I libri della saga di Harry Potter vanno a ruba da tempo, e ancora sono avvolti dal mistero gli storici furti in una libreria londinese a Piccadilly ...

