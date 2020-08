Singhiozzo nei neonati e lattanti: 3 rimedi originali per farlo passare (Di domenica 2 agosto 2020) Il Singhiozzo è fra i malesseri fisiologici dei neonati e lattanti più comuni, infastidisce i bambini e molto spesso preoccupa le mamme che non sanno come affrontare questo particolare disagio. Banditi i rimedi tradizionali come far ingerire acqua e limone al piccolo o provocare uno spavento dimostratesi inefficaci e decisamente superati. Il Singhiozzo è legato a una contrazione ripetuta e involontaria del diaframma e ad un’involontaria maturità del sistema digestivo problemi che con la crescita tendono a risolversi e ad essere superati grazie anche ad un cambiamento più adulto e maturo del modo di mangiare del piccolo. Solitamente il Singhiozzo è procurato dalla troppa aria ingerita durante le poppate, effetto che si ottiene ... Leggi su quotidianpost

In aereo vicini vicini, in treno distanziati. C’è disomogeneità nelle regole applicate nel Paese per contrastare la pandemia da coronavirus, che appaiono a geometria variabile. É singolare, infatti, c ...

I tre fontanelli funzionano ma a singhiozzo

La lista d’opposizione segnala le lamentele dei residenti di alcune frazioni. Il sindaco Mugnaini presenterà un nuovo progetto per gestire gli impianti MONTESPERTOLI Discussione in consiglio comunal ...

