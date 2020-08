Pneumologo del Monaldi: «Il virus non cammina né vola, viaggia attraverso di noi» (Di domenica 2 agosto 2020) Repubblica Napoli intervista Giuseppe Fiorentino, direttore della Pneumologia del Monaldi che da quattro mesi ha trasferito gran parte dei suoi uomini e della sua esperienza al Cotugno, sui numeri dei contagi in risalita in Campania «Anche se piccoli i microfocolai saranno a mio avviso per molto tempo presenti, con noi a corrergli dietro per arginarli. Ricordiamo che l’un per cento degli infettati ha una patologia seria e il 6 per cento dei ricoverati ci lascia la pelle» Cosa teme di più? «Le persone che negano la malattia e che non considerano le misure contenitive. Il virus non cammina né vola, viaggia attraverso di noi». Molti pensano di essere più intelligenti del virus o degli altri e magari danno nomi falsi ... Leggi su ilnapolista

napolista : Pneumologo del Monaldi: «Il virus non cammina né vola, viaggia attraverso di noi» A Repubblica ha spiegato che la… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: “Distinguere i casi endogeni da quelli di importazione? No, siamo in un mondo talmente connesso che i confini geografici… - CryAntonino : RT @emergency_live: COVID-19, intervista ad un noto #pneumologo. Si e’ sentito infatti molto parlare di trattamento respiratorio e di riabi… - RadioRadioWeb : “Distinguere i casi endogeni da quelli di importazione? No, siamo in un mondo talmente connesso che i confini geogr… - robertocassone : @SecchiElias La cazzata che ha detto è l’ultimo dei problemi. Molto più serio è l’affanno con cui da la notizia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Pneumologo del Pneumologo del Monaldi: «Il virus non cammina né vola, viaggia attraverso di noi IlNapolista Addio al medico Guido Leporati «Un gentiluomo appassionato»

Fu l’ultimo broncoscopista del Ramazzini dove lavorò dal 1977 al 2009 Il figlio Giulio: «Papà amava lo sport, un mondo che vedeva pulito» il ricordo Medico profondamente stimato - è stato l’ultimo d ...

Covid: cure, vaccini, scuola, stato d'emergenza Il punto del Prof Richeldi

Il Governo ha infatti deciso di prolungare lo stato di emergenza per potere agire più velocemente e in molti hanno criticato la reale necessità di questa decisione. Lo abbiamo chiesto al Prof. Richeld ...

Fu l’ultimo broncoscopista del Ramazzini dove lavorò dal 1977 al 2009 Il figlio Giulio: «Papà amava lo sport, un mondo che vedeva pulito» il ricordo Medico profondamente stimato - è stato l’ultimo d ...Il Governo ha infatti deciso di prolungare lo stato di emergenza per potere agire più velocemente e in molti hanno criticato la reale necessità di questa decisione. Lo abbiamo chiesto al Prof. Richeld ...