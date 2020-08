Pioli: “E’ importante creare una mentalità. Ibra è un campione in tutto” (Di domenica 2 agosto 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria di ieri per 3 a 0 sul Cagliari ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore rossonero: “Ibra? Non ditegli che è il più vecchio ad aver segnato 10 gol in Serie A. Lui è un campione in tutto quello che fa, ci ha dato un contributo importantissimo e i nostri miglioramenti sono andati di pari passo. Possiamo migliorare su tante cose, dobbiamo consolidare quello di buono fatto quest’anno ma dobbiamo già pensare a migliorare.I ragazzi sono stati eccezionali, un girone di ritorno fantastico con ottime prestazioni. Al di là dei risultati positivi è stato importare creare una mentalità.” Foto: L'articolo Pioli: “E’ importante ... Leggi su alfredopedulla

mirkocalemme : La classifica del girone di ritorno di #SerieA evidenzia il lavoro straordinario dell'#Atalanta di #Gasperini, quel… - SkySport : Milan-Cagliari, Pioli: 'Non dite a Ibrahimovic che è vecchio' - FBiasin : Se uno sia più o meno simpatico conta poco. Più che altro bisogna rendere atto a #Pioli di aver fatto un gran lavo… - Altospillo : @RaiSport E qualificazione Champions centrata! Ops no! Preliminare di Europa League ad agosto e vai Pioli! Mito! - DrinhoAle : RT @corsaroll: .@acmilan, sogno #Chiesa destinato a rimanere tale: i viola lo valutano 70 milioni e i rossoneri non possono arrivare a ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “E’ Odolo - Partenza in Valsabbia per il Pentathlon del boscaiolo Valle Sabbia News