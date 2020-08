Phil Spencer ringrazia i giocatori PC per il supporto al Game Pass (Di domenica 2 agosto 2020) Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha ringraziato i giocatori PC per il supporto dato al Game Pass e alle produzioni Microsoft nell’ultimo periodo Phil Spencer ha ringraziato su Twitter i giocatori PC per il supporto dato al Game Pass e ai videogiochi di Microsoft pubblicati sulla piattaforma. Da qualche tempo la casa di Redmond ha iniziato a pubblicare i propri titoli anche su Steam, e sembra intenzionata ad espandere ulteriormente i propri confini grazie allo streaming di xCloud. Phil Spencer parla su Twitter del successo di Game Pass fra i giocatori ... Leggi su tuttotek

Una delle principali sorprese diventate velocemente virali del gameplay di Halo Infinite dell’Xbox Games Showcase è Craig il Bruto, che se nel caso non lo conosceste potete trovarlo nell’immagine in a ...

