Omicidio a Sanremo, ucciso gioielliere di 75 anni (Di domenica 2 agosto 2020) E’ stata una notte violenta a Sanremo dove questa mattina, nella zona centrale della cittadina, precisamente al civico 95 di Corso Garibaldi è stato ritrovato il corpo di Luciano Amoretti, 75enne gioielliere, nome piuttosto conosciuto. Cronaca Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato sulla scalinata interna della propria abitazione, e in un primo momento il tutto sembrava riconducibile ad una morte accidentale, dovuta ad una caduta, ma gli inquirenti (che hanno mantenuto per ora il massimo riserbo sulla vicenda) hanno presto cambiato ipotesi: quella più accreditata sarebbe proprio quella di un Omicidio, avvenuto con un pestaggio in piena regola. Sul luogo del delitto sono intervenuti il questore Pietro Milone e sostituto procuratore Francesca Bugané Pedretti e la polizia scientifica ... Leggi su giornal

