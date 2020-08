Nasce il 2 Agosto il Comitato Costituzione e Libertà. Partiamo con i referendum anti-golpe! (Di domenica 2 agosto 2020) In data 2 Agosto 2020 è stato costituito, su iniziativa mia, dell’avvocato Marco Della Luna e di un gruppo di attivisti, intellettuali, giuristi e docenti universitari, il Comitato Costituzione e Libertà, per la difesa della nostra Carta Costituzionale e dei diritti fondamentali e inalienabili del Popolo Italiano. Il Comitato porterà avanti una serie di iniziative giuridiche tese al ripristino e alla salvaguardia della Democrazia, facendosi in primis promotore di un importante referendum abrogativo. Vi riporto qui di seguito la nostra proposta referendaria, come elaborata dall’avvocato Marco Della Luna. Partirà a breve la raccolta delle firme. Il Comitato non risponde ad alcun partito politico ed è aperto ... Leggi su databaseitalia

ivan_rocca1 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 6 agosto 1911 nasce a Pesaro, frazione di San Pietro in Calibano, Pompilio Fastiggi, operaio comunist… - LucaSalvarani11 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 6 agosto 1911 nasce a Pesaro, frazione di San Pietro in Calibano, Pompilio Fastiggi, operaio comunist… - carutig : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 6 agosto 1911 nasce a Pesaro, frazione di San Pietro in Calibano, Pompilio Fastiggi, operaio comunist… - UmbriaBG : RT @UnicaUmbria: #FOLIGNO #MadeArt Nasce il Festival della #Moda e del #Design Artigianale! L’8 e il 9 agosto nel Chiostro di Palazzo #Tr… - articolounobas : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 6 agosto 1911 nasce a Pesaro, frazione di San Pietro in Calibano, Pompilio Fastiggi, operaio comunist… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Agosto 6 agosto 1970, nasce M. Night Shyamalan Spettakolo.it Scuola: Azzolina firma ordinanza aumento organico,+50mila unità

Oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità per la scuola dell’infanzia e la primaria. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha in ...

Campus Universitari diffusi a Torino per agosto e settembre

La Città di Torino ed Edisu Piemonte lanciano le aule studio all’aperto dal 10 agosto 2020 al 30 settembre 2020. Una sperimentazione che porta in città più di 900 posti disponibili per gli studenti e ...

Oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità per la scuola dell’infanzia e la primaria. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha in ...La Città di Torino ed Edisu Piemonte lanciano le aule studio all’aperto dal 10 agosto 2020 al 30 settembre 2020. Una sperimentazione che porta in città più di 900 posti disponibili per gli studenti e ...