Migranti: Villari (Pd), ‘preoccupati per tendopoli Vizzini, coinvolgere comunità locali’ (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo sentito i sindaci del comprensorio Calatino in merito all’allestimento in queste ore di un centro di emergenza per l’accoglienza di Migranti presso l’ex deposito dell’aviazione di Vizzini. Esprimiamo la nostra preoccupazione per la decisione, certamente determinata a livello nazionale dalla necessità di far fronte all’ondata di nuovi sbarchi in Sicilia, ma che avrebbe dovuto essere assunta con il coinvolgimento delle comunità locali e delle loro rappresentanze democratiche, prima di tutto i loro sindaci”. Lo dichiarano in una nota Angelo Villari, segretario provinciale PD, e Giacomo Pulvirenti, componente della segretaria.‘Siamo consapevoli che il centro di Lampedusa abbia dovuto ospitare più di mille persone, pur ... Leggi su calcioweb.eu

