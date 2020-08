Ilicic, cuore Atalanta: riappare per un grazie ai compagni (Di domenica 2 agosto 2020) Una sola parola 'Grandi', accompagnata da un cuore. Josif Ilicic ha rotto il silenzio sui social per abbracciare, seppure da lontano, la sua Atalanta. La dedica " Dalla Slovenia, dove si è rifugiato ... Leggi su gazzetta

