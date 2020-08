GP Gran Bretagna, la delusione di Bottas: “Devo voltare pagina” (Di domenica 2 agosto 2020) “Settimana prossima con le mescole ancora più morbide sarà un problema per tutti. Di certo nessuno andrà per fare una sola sosta. Sono sicuro che ci saranno molte cosa da imparare da questo weekend. Immagino che devo voltare pagina“. Valtteri Bottas esterna tutta la sua delusione al termine del Gran Premio di Gran Bretagna conclusosi con l’undicesimo posto a seguito della sfortunata foratura subita nei giri finali. “Situazione deludente e molto sfortunata, anche per dove ho avuto la foratura, ho dovuto fare praticamente tutto un giro – ha spiegato il finlandese -. Non certo l’ideale. Sapevamo che sarebbe stato uno stint lungo per le gomme dure. Stavo cercando di mettere pressione a Lewis ma verso la fine ho sentito sempre ... Leggi su sportface

SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - SkySportF1 : .@LewisHamilton vince in modo CLAMOROSO a Silverstone! ?? Sfuma la doppietta @MercedesAMGF1, #Leclerc sul podio! I r… - SkySportF1 : Subito Safety Car in pista ? (giro 2/52) Albon tocca Magnussen e lo manda a muro all'ultima curva del primo giro Il… - WADDISASHEBA : RT @ScuderiaFerrari: Ecco il debrief del nostro @marc_gene sul Gran Premio di Gran Bretagna. #BritishGP ???? #essereFerrari ?? - ScuderiaFerrari : Ecco il debrief del nostro @marc_gene sul Gran Premio di Gran Bretagna. #BritishGP ???? #essereFerrari ?? -