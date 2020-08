Gioia in spiaggia: donna partorisce sul lido grazie a un’infermiera (Di domenica 2 agosto 2020) Ha partorito il suo settimo figlio sulla spiaggia. Gioia in Romagna, al bagno 5 di Cattolica. Una turista austriaca di 45 anni, come riporta la stampa locale, ha dato alla luce suo figlio mentre era al mare. La donna, poi ricoverata col bimbo all’ospedale di Rimini, era in discrete condizioni di salute nonostante avesse perso molto … L'articolo Gioia in spiaggia: donna partorisce sul lido grazie a un’infermiera Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ArgentonViviana : RT @TerryDoor: I giorni passati, la gioia o il dolore / che li illuminarono, chi fu in essi, / irrompono nella memoria / come onde su una s… - TognoniTognoni : @callmebiondina Se una persona é infastidita dalle urla felici di un bambino, invece che provarne gioia, c'è qualco… - heather_mferit : Lascio a voi la gioia di andare in spiaggia oggi ?? - DelbonoDaniela : RT @marco1963_: La mia passione per il mare credo sia nata da subito. Non ricordo una sola stagione della mia vita in cui io non abbia prov… - PatriziaTenda : RT @ghegola: Viareggio a quel tempo era portata alla gioia, era una farfalla che muove lungo la marina le ali tappezzate di colori. M.Tobi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioia spiaggia Puglia a tutto mare: ecco le spiagge imperdibili del Salento Il Messaggero Aperitivo d’arte in spiaggia a Fregene: al tramonto scatta l’«action painting»

Pennellate libere e colorate alla Jackson Pollock sulla spiaggia di Fregene. Scorrono su una tela tesa sulla sabbia, proprio per accogliere le tracce creative degli ospiti del lido «Il Patio». Un «act ...

Turista austriaca partorisce in spiaggia

Ha sorpreso tutti ed è venuto alla luce direttamente in spiaggia. Per la precisione al bagno 5 di Cattolica. Lui, il piccolo turista di origine austriaca, ha battuto sul tempo ogni previsione ed è nat ...

Pennellate libere e colorate alla Jackson Pollock sulla spiaggia di Fregene. Scorrono su una tela tesa sulla sabbia, proprio per accogliere le tracce creative degli ospiti del lido «Il Patio». Un «act ...Ha sorpreso tutti ed è venuto alla luce direttamente in spiaggia. Per la precisione al bagno 5 di Cattolica. Lui, il piccolo turista di origine austriaca, ha battuto sul tempo ogni previsione ed è nat ...