F1, Gp Gran Bretagna: le Mercedes davanti a tutti, la Ferrari si aggrappa a Leclerc – La diretta (Di domenica 2 agosto 2020) Lewis Hamilton scatta davanti a tutti nel suo Gran premio di casa, sulla pista di Silverstone in Gran Bretagana: è inseguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Poi la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc. La scuderia di Maranello si affida al giovane monegasco per sperare di portare a casa un podio, anche se in qualifica il dominio Mercedes è parso inattaccabile. L'articolo F1, Gp Gran Bretagna: le Mercedes davanti a tutti, la Ferrari si aggrappa a Leclerc – La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

