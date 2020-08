Whirlpool, l’appello degli operai di Napoli a Conte: Rilanci il tavolo a Palazzo Chigi (Di sabato 1 agosto 2020) Un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per “Rilanciare il tavolo a Palazzo Chigi”. A lanciarlo sono gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli, all’indomani dell’incontro al Ministero dello Sviluppo economico nel corso del quale l’azienda ha ribadito la volontà di chiudere la fabbrica il prossimo 31 ottobre. “Abbiamo bisogno in questo momento di chi ha coraggio e difende i diritti e il nome dell’Italia”, dichiara Vincenzo Accurso della Uilm. “Conte – aggiunge – ha dimostrato come farsi rispettare in Europa ottenendo risorse per i Rilancio e applausi in Senato. E’ arrivato il momento degli applausi dei ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool l’appello Spreco di cibo: in Italia vale quasi un punto di Pil, ma il 31% sta più attento Corriere della Sera