Temptation Island Vip 2020, la redazione svela:”Ci sono delle novità..” (Di sabato 1 agosto 2020) Ormai è ufficiale: la prossima edizione di Temptation Island Vip si farà. Il programma di Maria De Filippi dovrebbe tornare in onda a settembre e la conduzione probabilmente verrà affidata nuovamente ad Alessia Marcuzzi, visto il successo dell’anno scorso. Raffaella Mennoia ha svelato qualche anticipazione di quello che avverrà nella trasmissione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto! Raffaella Mennoia fa un’anticipazione su Temptation Island Vip Temptation Island è appena terminato e anche quest’edizione condotta da Filippo Bisciglia è stata un successo. Boom di ascolti in tutte le puntate, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti serali estivi preferiti del pubblico italiano. Ebbene, ... Leggi su velvetgossip

