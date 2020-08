Serie A, l’Inter vince ed è seconda. Colpo Roma in casa della Juventus. Tris del Milan, il Napoli vince e si regala Osimhen (Di domenica 2 agosto 2020) Serie A, i risultati di sabato 1 agosto 2020: l’Inter conquista il secondo posto battendo l’Atalanta. Roma – Serie A, i risultati di sabato 1 agosto 2020. Nella prima sfida di giornata Sampdoria e Brescia non vanno oltre l’1-1. Nelle partite della sera vittoria importante dell’Inter in casa dell’Atalanta che conquista il secondo posto. Colpo esterno della Roma in casa della Juventus. Tris di Milan e Napoli. Serie A, i risultati di sabato 1 agosto 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di sabato 1 agosto 2020, valide per la trentottesima giornata di campionato. ... Leggi su newsmondo

DiMarzio : #SerieA| #Inter, le parole di #Conte al termine del successo contro l'#Atalanta - OptaPaolo : 82 - L’Inter ha chiuso il campionato con 82 punti in classifica, eguagliando la stagione 2009/10. In tutte le prece… - UEFAcom_it : ? L'Atalanta chiude al terzo posto in Serie A, Inter seconda ? Juventus sconfitta 3-1 contro la Roma ? Il Napoli su… - Lichtung5 : RT @ArtemiosMilani: La cosa bella di sto campionato del menga è che l'#Inter, nonostante una serie di figure di merda, arriva secondo ad un… - pausefun : Atalanta 0-2 Inter | L'Inter si prende il secondo posto! | Serie A TIM - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Inter Conte: “Attaccarmi porta pubblicità. Messi? Più facile spostare il Duomo di Milano” La Gazzetta dello Sport