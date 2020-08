Saldi, al via in tutta Italia. Appello dei commercianti: “Venite, quest’anno le offerte sono migliori” (Di sabato 1 agosto 2020) Parte ufficialmente in tutta Italia la stagione dei Saldi, che – assicurano gli operatori del settore – quest’anno promette di essere particolarmente vantaggiosa. ”I negozi hanno un vasto assortimento e offrono sconti più alti del solito, anche per cercare di recuperare parte della liquidità persa durante il lockdown e contenere i danni di un anno difficile. I consumatori troveranno, presso i negozi, la qualità di sempre a prezzi mai visti”, ha detto il presidente nazionale di Fismo Confesercenti, Fabio Tinti, ricordando che “in gioco c’è il futuro della rete dei negozi di moda”. Il monito dei commercianti: “Il governo faccia la sua parte” Ma per Tinti, oltre a quello che potranno fare i consumatori, “fondamentale sarà ... Leggi su secoloditalia

