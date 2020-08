Quando è Anna Tatangelo a mettersi in bikini, non si muove ‘niente’… “Sei esagerata” (Di sabato 1 agosto 2020) Come ha affermato di recente, Gigi D’Alessio rappresenterà per sempre un caposaldo della sua vita. Anna Tatangelo e la stella partenopea dopo la seconda, e probabilmente decisiva, rottura ha deciso di mantenere buoni rapporti per il bene del frutto generato dal loro intenso e chiacchierato amore: il figlio Andrea D’Alessio, nato il 31 marzo 2010. Nonostante la saggia scelta meditata dai due cantanti, molti fan ancora non si danno pace all’idea di vederli separati. Prima o poi dovranno, viste le voci che vorrebbero una nuova fiamma nel cuore della 33enne. Stando a quanto affermato da numerose indiscrezioni, Anna Tatangelo non avrebbe accettato il fatto che Gigi D’Alessio non volesse convolare a nozze con lei tramite il tradizionale rito cattolico. Il cantante ha compiuto quel passo ... Leggi su tuttivip

