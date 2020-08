Pescara, il presidente Sebastiani non ci sta e avverte: “Se dovessero restituire i punti al Trapani…” (Di sabato 1 agosto 2020) Parola a Daniele Sebastiani.Ieri sera è andata in scena la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B. Alla luce dei risultati maturati negli ultimi novanta minuti, Perugia e Pescara nei prossimi giorni dovrebbero giocarsi la permanenza nella categoria. Dovrebbero sì, perché il 6 agosto è atteso il verdetto da parte del Collegio di Garanzia del Coni che potrebbe restituire al Trapani uno o due punti. A quel punto, la compagine siciliana - oggi retrocessa - giocherebbe i playout e condannerebbe alla Serie C il Pescara."E’ giusto che ci metta la faccia, perché sono il presidente. Adesso c’è una settimana di lavoro, grazie alla quale dovremo arrivare alla doppia sfida contro il Perugia con ben altro atteggiamento. Almeno ... Leggi su mediagol

