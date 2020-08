Morta Connie Culp, la prima donna a ricevere un trapianto di faccia: il marito aveva provato a ucciderla a colpi di fucile (Di sabato 1 agosto 2020) La prima donna americana a ricevere un trapianto di faccia quasi totale è Morta a 57 anni. Si chiamava Connie Culp e nel 2004 fu vittima del folle gesto del marito Tom che le sparò da poca distanza verso il viso con un fucile lasciandole intatto soltanto la fronte, le palpebre superiori, il labbro inferiore e il mento. Connie decise però di continuare a vivere diventando un caso eccezionale per la scienza medica. Dal 2008 e in pochi anni la donna è stata sottoposta a dozzine di interventi chirurgici per “riempire” il viso che le era stato letteralmente strappato via dalla fucilata del marito. Connie non poteva ... Leggi su ilfattoquotidiano

Connie e Angela Avitabile sono le colonne portanti nella vita di Enzo Avitabile, il loro adorato papà. Le due figlie del noto artista hanno avuto modo di crescere al suo fianco, a causa della prematur ...

