Incidente fatale, travolto dal cancello di casa: Tommaso muore a 4 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Non ce l’ha fatta Tommaso, bambino di 4 anni travolto dal cancello della sua abitazione di via IV novembre a Dosson di Casier. Sottoposto d’urgenza a un delicato intervento di neurochirurgia alla testa Tommaso Tiveron non è riuscito a superare le gravissime ferite subite. L’Usl 2, oggi alle ore 19, ha concluso la procedura di accertamento del decesso del piccolo rimasto ferito dopo che il cancello di casa gli era crollato addosso. L’allarme al al 118 era stato dato dai genitori, presenti sulla scena dell’Incidente e rimasti sotto choc dopo aver assistito all’Incidente del proprio figlio.



In un primo momento Tommaso è stato soccorso dai medici e dagli infermieri del

Ultime Notizie dalla rete : Incidente fatale Incidente fatale a Catania, 24 enne perde il controllo della moto e muore sul colpo Giornale di Sicilia Ciampino, Angelo Ferrari e la fatale passione per le moto. A ottobre era toccato al collega Gianmarco di Falco

“Questa moto ti ha portato via, ma resterai per sempre nei nostri cuori” così recita un video postato sul profilo Facebook di Angelo Ferrari, il giovane di 21 anni che ha perso la vita ieri, venerdì 3 ...

Curva maledetta, muore giovane centauro

di Claudio Laudanna Una curva maledetta, la moto che improvvisamente scarta di lato e poi il terribile impatto contro il muretto prima di un volo fatale. E’ morto così, in un grigio pomeriggio estivo, ...

