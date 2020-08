I migranti positivi di Treviso non hanno niente a che fare con i recenti sbarchi (Di sabato 1 agosto 2020) . Nessuno degli ospiti dell’ex caserma Serena di Treviso risultati positivi al coronavirus è arrivato in Italia di recente: non uno dei 133 contagiati è arrivato sulle nostre coste nelle ultime settimane ma si tratta di persone che sono giunte nel nostro paese da anni, che spesso hanno un lavoro e che comunque sono state tempestivamente poste in quarantena. Nessuno degli ospiti dell’ex caserma Serena di Treviso risultati positivi al coronavirus è arrivato in Italia di recente: non uno dei 133 contagiati è sbarcato sulle nostre coste nelle ultime settimane ma si tratta di persone che sono arrivate nel nostro paese da anni, che spesso hanno un lavoro e che comunque sono state tempestivamente poste in quarantena. Non solo: quelle 133 ... Leggi su limemagazine.eu

matteosalvinimi : Arrivati da Lampedusa e trasferiti a Cori (Latina), i “turisti per sempre” come ringraziamento adesso azzannano anc… - LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - fanpage : Nessuno dei #migranti è positivo al #coronavirus - hele_fr : RT @dentro_nero: E questi fuggono dalla guerra? Salvini mostra la vergogna dei migranti-turisti - liviozeta67 : RT @francescatotolo: Un egiziano, che faceva parte dei 33 #migranti positivi al #COVID19 portati a #Palermo per la #quarantena obbligatoria… -