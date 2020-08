GP Silverstone, pole per Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 4°, male Vettel (Di sabato 1 agosto 2020) Lewis Hamilton conquista la pole position nel GP di Silverstone davanti a Valterri Bottas. Leclerc chiude 4° alle spalle di Verstappen Il padrone di casa fa la voce grossa. Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gran Premio di Silverstone, quarto appuntamento stagionale con la Formula 1. Per il britannico si tratta della pole numero 91 in carriera. Nonostante qualche difficoltà in Q2 (un testacoda nel primo giro lanciato), il Campione del Mondo domina la qualifica decisiva piazzando due giri stratosferici, facendo segnare il record della pista in 1:24.303, davanti al compagno di squadra Valterri Bottas, staccato di 3 decimi. A distanza abissale tutti gli altri: ... Leggi su zon

