Firenze | 42enne arrestato per furto aggravato in danno di attività commerciali

Nella serata di ieri, giovedì 30 luglio, nel comune di Bagno a Ripoli, i carabinieri hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto aggravato, un 42enne originario del Perù. L’uomo, come ...

