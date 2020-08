Aggiornamento Covid: un caso a Salerno ed uno a Pisciotta (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il bilancio della giornata sui tamponi registrati dall’Asl di Salerno è di due casi: un positivo è stato registrato a Salerno città: si tratta di un contatto stretto della persona di Mercato San Severino ritornata dall’Albania, ed 1 positivo a Pisciotta: non appartenente al “gruppo della ludoteca”, ma trattasi di un familiare del gruppo di positivi precedentemente isolato. Al momento non vi sono altri positivi in provincia di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

