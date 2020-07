Trentino, l’orsa catturata e rilasciata è JJ4. Stop del Tribunale all’abbattimento (Di venerdì 31 luglio 2020) L’orsa munita di radiocollare, catturata e poi rilasciata dal Corpo forestale Trentino l'altra notte, sul monte Peller, è JJ4. A confermarlo sono i laboratori della Fondazione Edmund Mach (Fem), dove i forestali avevano inviato i campioni di tessuto prelevati, come prevede la procedura che dà esecuzione all'ordinanza firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dopo il ferimento di due uomini che si erano imbattuti nell'animale lo scorso 22 giugno. Intanto oggi è arrivato il secondo Stop all’abbattimento dell’orsa: il Tribunale amministrativo regionale di Trento, in sede collegiale, ha nuovamente sospeso il provvedimento della Provincia autonoma di Trento che prevedeva la possibilità di abbattere l’animale. Leggi su tg24.sky

