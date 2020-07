Treno deraglia e si scontra con le auto in strada: ci sono morti (Di venerdì 31 luglio 2020) Almeno due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in maniera grave dopo il deragliamento di un Treno ad alta velocità nella zona di Soure, paese di poco più di ventimila abitanti situato nel distretto di Coimbra. L'incidente si è verificato intorno alle 16:30 ora italiana. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, effettuata grazie alle informazioni della Protezione civile locale, a bordo del mezzo viaggiavano 280 passeggeri quando si è scontrato con un veicolo per la manutenzione, uscendo dai binari. Due elicotteri sono stati inviati immediatamente sul luogo del dramma per recuperare i soggetti coinvolti. Andreia Rodrigues, impiegata di un ristorante di Soure ha raccontato alla stampa locale: "Stavamo ... Leggi su howtodofor

